Ливия: армия Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты

08:25 Источник: РОСБАЛТ

Ливийская национальная армия, возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, заявила о своих намерениях сбивать гражданские самолеты, если они будут перевозить оружие, передает Reuters cо ссылкой на официального представителя ЛНА.

По словам военного, армия отследила Boeing 747-412, летевший в Ливию из Стамбула с грузом военной техники. Представитель ЛНА заявил, что в том случае, если перевозчики будут отправлять правительству в Триполи оружие на гражданских лайнерах, армия «будет сбивать любые самолеты», используемые в военных целях.