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В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50, пилот успел катапультироваться - источник

07:24 24.12.2019 Источник: Интерфакс

В Хабаровском крае разбился современный истребитель Т-50, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дзёмги. Лётчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", - сообщил источник.

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