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НОВОСТИ

"Газпром" сейчас поставляет по "Силе Сибири" 10,5 млн куб. м газа в сутки

07:32 25.12.2019 Источник: Интерфакс

"Газпром" поставляет по введенному в начале декабря газопроводу "Сила Сибири" из России в Китай 10,5 млн куб. метров в сутки, сообщает пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Томск" (заказчик и эксплуатант газопровода).

"Главным достижением 2019 года стало завершение первого этапа проекта "Сила Сибири". 2 декабря старт трубопроводным поставкам российского газа в Китай дали Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Это большая задача, которая успешно решена благодаря усилиям всего нашего коллектива. Сегодня мы ежесуточно поставляем нашим коллегам 10,5 млн кубометров газа", - приведены в сообщении слова генерального директора ООО Анатолия Титова.

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