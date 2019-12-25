Основные работы по строительству станции МЦД-2 "Остафьево" завершены

12:12

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) практически завершено строительство новой станции - «Остафьево». Как сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, станция уже «в финальной стадии готовности», работы ведет РЖД. Станция включает две платформы, а также зал с турникетной и кассами, эскалаторами и лифтами.

Первые две линии новой московской транспортной системы - Московских центральных диаметров - были запущены в конце ноября, в церемонии участвовал президент Владимир Путин. Две недели после старта проезд по линиям был бесплатным.

Сейчас по МЦД курсируют не только привычные горожанам электрички старых серий, но и поезда нового поколения «Ласточка». В течение следующего года планируется обновить подвижной состав и по линиям будут ездить только «Ласточки».