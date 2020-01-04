Трампа однажды "не позвали к телефону", когда ему звонил Путин - СМИ
10:15 04.01.2020 Источник: РБК
Через несколько недель после вступления в должность президента Дональд Трамп серьезно обругал сотрудников Белого дома, так как они не сообщили ему о звонке Владимира Путина. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на информацию из книги американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: Цена Хаоса».
Как пишет Берген, 27 января 2017 года, через несколько недель после победы на выборах, Трамп встречался с занимающей тогда пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй в Белом доме — это был первый для Трампа визит зарубежного лидера в Вашингтон.
Во время ланча Мэй спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным. Президент США ответил отрицательно. В этот момент к Трампу наклонился находящийся рядом Майкл Флинн — военный генерал в отставке, на тот момент занимающий должность советника по национальной безопасности. «Сэр, мы сейчас договариваемся об этом разговоре. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание», — сообщил Флинн. В книге утверждается, что Трамп был расстроен ответом и серьезно обругал Флинна: «Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали?».
После этого президент США назвал Путина «единственным человеком в мире, который может уничтожить» Соединенные Штаты и позднее раскритиковал решение его команды отложить звонок. «Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете», — заключил Трамп.
Как пишет Берген, 27 января 2017 года, через несколько недель после победы на выборах, Трамп встречался с занимающей тогда пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй в Белом доме — это был первый для Трампа визит зарубежного лидера в Вашингтон.
Во время ланча Мэй спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным. Президент США ответил отрицательно. В этот момент к Трампу наклонился находящийся рядом Майкл Флинн — военный генерал в отставке, на тот момент занимающий должность советника по национальной безопасности. «Сэр, мы сейчас договариваемся об этом разговоре. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание», — сообщил Флинн. В книге утверждается, что Трамп был расстроен ответом и серьезно обругал Флинна: «Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали?».
После этого президент США назвал Путина «единственным человеком в мире, который может уничтожить» Соединенные Штаты и позднее раскритиковал решение его команды отложить звонок. «Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете», — заключил Трамп.
24smi.org
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