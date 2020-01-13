Социологи рассказали, чего ждут россияне в 2020 году

10:20 Источник: Ведомости

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Скандалов и отставок ожидают 66% (максимум с 2013 г.), массовых протестов – 45% (рост на 1 процентный пункт за последний год и на 10 п. п. – за два года). Заметно снизились за год ожидания экономического кризиса (на 8 п. п. до 49%), вооруженных конфликтов с соседними странами (на 11 п. п. до 23%) и войны с США или НАТО (на 5 п. п. до 14%).

В целом оптимизма у россиян прибавилось. Так, 63% из них (на 5 п. п. больше, чем в 2019 г.) счита­ют, что новый год будет лучше предыдущего, лишь 55% (против 63%) опасаются, что 2020 год будет напряженным для политики, а напряженности в экономике ожидают 57% (год назад – 65%). При этом 65% россиян – и это тоже максимум с 2013 г. – полагают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей.