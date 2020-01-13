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НОВОСТИ

В Госдуму внесут законопроект о запрете конфискации домашних животных за долги

17:32 13.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Законопроект о запрете конфискации животных за долги хозяев внесут в Госдуму. По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, это произойдёт в весеннюю сессию. Сейчас идёт работа над поправкой, передаёт агентство новостей «Москва». 

Как рассказал Бурматов, агентства, которые занимаются изъятием долгов, имеют право забирать домашних животных у владельцев, поскольку трактуют их как имущество по Гражданскому кодексу. Депутаты планируют запретить эту практику.  Говорит Москва

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