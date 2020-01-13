В Госдуму внесут законопроект о запрете конфискации домашних животных за долги

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Законопроект о запрете конфискации животных за долги хозяев внесут в Госдуму. По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, это произойдёт в весеннюю сессию. Сейчас идёт работа над поправкой, передаёт агентство новостей «Москва».

Как рассказал Бурматов, агентства, которые занимаются изъятием долгов, имеют право забирать домашних животных у владельцев, поскольку трактуют их как имущество по Гражданскому кодексу. Депутаты планируют запретить эту практику. Говорит Москва