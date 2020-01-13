18:40 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов.

По его словам, это неактуальные, а зачастую абсолютно абсурдные в современных условиях правила. Глава правительства считает, что будет снижена административная нагрузка на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок. Эхо Москвы