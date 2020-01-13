Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов
18:40 13.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов.
По его словам, это неактуальные, а зачастую абсолютно абсурдные в современных условиях правила. Глава правительства считает, что будет снижена административная нагрузка на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок. Эхо Москвы
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