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Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов

18:40 13.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов.

По его словам, это неактуальные, а зачастую абсолютно абсурдные в современных условиях правила. Глава правительства считает, что будет снижена административная нагрузка на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок.  Эхо Москвы

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