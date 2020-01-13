0
0
83
НОВОСТИ

В Иране признали армию США террористической организацией

19:20 13.01.2020 Источник: Интерфакс

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился привести в исполнение закон, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Агентство отмечает, что в заявлении Рухани дал указания соответствующим организациям привести в действие положения документа, принятого на сессии иранского парламента на прошлой неделе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 13.01.2020
Защита Януковича заявила в апелляционном суде о 69 нарушениях процесса над экс-президентом
0
125
18:40 13.01.2020
Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов
0
172
18:00 13.01.2020
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром - глава Высшего Госсовета Ливии
0
225
17:32 13.01.2020
В Госдуму внесут законопроект о запрете конфискации домашних животных за долги
0
207
17:12 13.01.2020
Дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении полицейских, причастных к преследованию Голунова
0
271
17:00 13.01.2020
Из-за пожаров в Австралии популяция коал оказалась под угрозой исчезновения
0
255
16:32 13.01.2020
Минимальный уровень оплаты труда должен быть повышен до 40 тыс. руб. - ФНПР
0
334
16:12 13.01.2020
Президент поручил освободить врачей от уголовного наказания за утрату наркопрепаратов
0
289
16:00 13.01.2020
В России поменяется система оплаты труда учителей - Васильева
0
325
15:32 13.01.2020
Суд Лахора отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу - ТВ
0
297

Возврат к списку