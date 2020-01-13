В Иране признали армию США террористической организацией
19:20 13.01.2020 Источник: Интерфакс
Президент Ирана Хасан Рухани распорядился привести в исполнение закон, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщило в понедельник агентство Tasnim.
Агентство отмечает, что в заявлении Рухани дал указания соответствующим организациям привести в действие положения документа, принятого на сессии иранского парламента на прошлой неделе.
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