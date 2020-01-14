Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета

09:05 Источник: RNS

Объем похищаемых из федерального бюджета средств составляет около 2-3 млрд руб. в год. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — заявил он в интервью «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

При этом объем потерь от финансовых нарушений, выявляемых аудиторами, Кудрин оценил в миллиарды рублей. RNS