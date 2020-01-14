Елизавета II поддержала желание принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
09:20 14.01.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Британская королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь. Ранее Гарри и Меган неожиданно для всех отказались от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.
Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми.
"Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи", - говорится в заявлении.
По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Сколько продлится этот период - неизвестно.
"Моей семье предстоит решить сложные вопросы, впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней", - говорится в конце заявления королевы.
Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.
Как ожидалось, члены королевской семьи должны были обсудить последствия отказа Гарри и Меган от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи, в частности, какую сумму они будут получать от дворца, титулы, а также детали коммерческих соглашений, которые им будет позволено заключать. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 10:20 14.01.2020
- Товарооборот РФ и Китая превысил $110 млрд в 2019 году
- 10:05 14.01.2020
- Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию
- 10:00 14.01.2020
- Депутат предложил обложить налогом домохозяек
- 09:32 14.01.2020
- Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в ссудах
- 09:05 14.01.2020
- Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета
- 09:00 14.01.2020
- Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня
- 08:50 14.01.2020
- Хабаровск: Устранена авария, из-за которой более 1,7 квартир остались без тепла в 22-градусный мороз
- 08:30 14.01.2020
- В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ
- 08:10 14.01.2020
- С 1 февраля во Владивостоке начнет работать туристическая полиция - УМВД РФ
- 07:50 14.01.2020
- В столице Сербии прошел массовый молебен в поддержку православной церкви и верующих в Черногории
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать