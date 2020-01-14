0
0
108
НОВОСТИ

Елизавета II поддержала желание принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

09:20 14.01.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Британская королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь. Ранее Гарри и Меган неожиданно для всех отказались от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.

Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми.

"Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи", - говорится в заявлении.

По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Сколько продлится этот период - неизвестно.

"Моей семье предстоит решить сложные вопросы, впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней", - говорится в конце заявления королевы.

Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.

Как ожидалось, члены королевской семьи должны были обсудить последствия отказа Гарри и Меган от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи, в частности, какую сумму они будут получать от дворца, титулы, а также детали коммерческих соглашений, которые им будет позволено заключать.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 14.01.2020
Товарооборот РФ и Китая превысил $110 млрд в 2019 году
0
22
10:05 14.01.2020
Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию
0
59
10:00 14.01.2020
Депутат предложил обложить налогом домохозяек
0
76
09:32 14.01.2020
Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в ссудах
0
98
09:05 14.01.2020
Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета
0
141
09:00 14.01.2020
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня
0
138
08:50 14.01.2020
Хабаровск: Устранена авария, из-за которой более 1,7 квартир остались без тепла в 22-градусный мороз
0
138
08:30 14.01.2020
В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ
0
154
08:10 14.01.2020
С 1 февраля во Владивостоке начнет работать туристическая полиция - УМВД РФ
0
209
07:50 14.01.2020
В столице Сербии прошел массовый молебен в поддержку православной церкви и верующих в Черногории
0
207

Возврат к списку