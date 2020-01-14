0
0
135
НОВОСТИ

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского "Боинга"

12:05 14.01.2020 Источник: Интерфакс

В Иране проведены первые аресты людей, причастных к крушению украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил во вторник телеканал "аль-Арабия" со ссылкой на представителя министерства юстиции Ирана Голамхосейна Эсмаили.

Как отмечает телеканал, Эсмаили не уточнил никаких деталей, которые касаются этих арестов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 14.01.2020
США высылают более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии
0
34
13:05 14.01.2020
В 2019 году на Украину запретили ввозить свыше 150 российских изданий
0
56
13:00 14.01.2020
ЕСПЧ выявил нарушение прав Ходорковского и Лебедева по второму делу ЮКОСа
0
60
12:53 14.01.2020
Москвичи получили доступ к своим медкартам на mos.ru
0
72
12:32 14.01.2020
Граждане РФ забыли забрать 700 тыс. документов на недвижимость
0
103
12:20 14.01.2020
В РФ предложили запретить запускать фейерверки возле жилых домов и больниц
0
116
12:00 14.01.2020
Счетная палата должна контролировать нацпроекты, в споре с кабмином искать решения - Путин
0
151
11:32 14.01.2020
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7
0
186
11:20 14.01.2020
Российские хакеры взломали сервера украинской газовой компании Burisma - WP
0
213
11:05 14.01.2020
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3% - Топилин
0
218

Возврат к списку