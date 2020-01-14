В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского "Боинга"
12:05 14.01.2020 Источник: Интерфакс
В Иране проведены первые аресты людей, причастных к крушению украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил во вторник телеканал "аль-Арабия" со ссылкой на представителя министерства юстиции Ирана Голамхосейна Эсмаили.
Как отмечает телеканал, Эсмаили не уточнил никаких деталей, которые касаются этих арестов.
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