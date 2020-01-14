В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского "Боинга"

12:05 Источник: Интерфакс

В Иране проведены первые аресты людей, причастных к крушению украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил во вторник телеканал "аль-Арабия" со ссылкой на представителя министерства юстиции Ирана Голамхосейна Эсмаили.

Как отмечает телеканал, Эсмаили не уточнил никаких деталей, которые касаются этих арестов.