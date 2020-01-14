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НОВОСТИ

Ветераны Афганистана хотят равенства льгот с ветеранами ВОВ

13:32 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ветераны Афганистана попросили приравнять их по льготам к ветеранам ВОВ. В редакцию радиостанции «Говорит Москва» поступило обращение представителей организации «Инвалиды войны».

В документе сообщается, что служившим во время конфликта в среднеазиатской стране людям оказывается недостаточная помощь. По словам представителей организации, они намерены добиваться предоставления им автомобильного транспорта, принятия закона о комплексной реабилитации ветеранов боевых действий, введения в стране должности уполномоченного по делам инвалидов, а также предоставления им равных с участниками Великой Отечественной войны льгот (в особенности, в части предоставления жилья).

Как сообщил «Говорит Москва» председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Валерий Белялов, в России создали 52 реабилитационных центра для участников боевых действий. Они работают в разных регионах. Там оказывают психологическую, правовую и медицинскую помощь.

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