Ветераны Афганистана хотят равенства льгот с ветеранами ВОВ
13:32 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ветераны Афганистана попросили приравнять их по льготам к ветеранам ВОВ. В редакцию радиостанции «Говорит Москва» поступило обращение представителей организации «Инвалиды войны».
В документе сообщается, что служившим во время конфликта в среднеазиатской стране людям оказывается недостаточная помощь. По словам представителей организации, они намерены добиваться предоставления им автомобильного транспорта, принятия закона о комплексной реабилитации ветеранов боевых действий, введения в стране должности уполномоченного по делам инвалидов, а также предоставления им равных с участниками Великой Отечественной войны льгот (в особенности, в части предоставления жилья).
Как сообщил «Говорит Москва» председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Валерий Белялов, в России создали 52 реабилитационных центра для участников боевых действий. Они работают в разных регионах. Там оказывают психологическую, правовую и медицинскую помощь.
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