ВС РФ приостановил деятельность "Гражданской инициативы" на 3 месяца

14:32 Источник: Интерфакс

Верховный суд РФ приостановил деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова по иску Минюста после выявления двух нарушений, которые не были устранены, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Верховный суд удовлетворил исковые требования Минюста", - сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь председателя партии Гудкова Алексей Обухов.

Как сообщалось, по результатам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюстом в адрес партии "Гражданская инициатива" дважды выносились предупреждения о нарушениях.

Срок для устранения нарушений в полном объеме был установлен до 4 октября прошлого года.