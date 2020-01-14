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НОВОСТИ

ВС РФ приостановил деятельность "Гражданской инициативы" на 3 месяца

14:32 14.01.2020 Источник: Интерфакс

Верховный суд РФ приостановил деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова по иску Минюста после выявления двух нарушений, которые не были устранены, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Верховный суд удовлетворил исковые требования Минюста", - сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь председателя партии Гудкова Алексей Обухов.

Как сообщалось, по результатам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюстом в адрес партии "Гражданская инициатива" дважды выносились предупреждения о нарушениях.

Срок для устранения нарушений в полном объеме был установлен до 4 октября прошлого года.

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