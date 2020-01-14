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Журналист Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

16:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

"Голунова признали потерпевшим по делу, он вызван в СК на допрос 20 января", - сказал ТАСС его адвокат Бадамшин.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело. На большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Путин сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, Путин ответил, что такой информации "пока нет".

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