Журналист Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
16:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
"Голунова признали потерпевшим по делу, он вызван в СК на допрос 20 января", - сказал ТАСС его адвокат Бадамшин.
19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело. На большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Путин сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, Путин ответил, что такой информации "пока нет".
НОВОСТИ
- 16:32 14.01.2020
- Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками - МО РФ
- 16:12 14.01.2020
- Мировой океан в прошлом году нагрелся до рекордного уровня
- 15:32 14.01.2020
- Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры в ходе следствия
- 15:25 14.01.2020
- Нижегородский фонд помощи детям потратил более 45 млн рублей на восстановление храмов - СМИ
- 15:12 14.01.2020
- Японский вице-премьер извинился за слова о "едином народе" своей страны
- 15:00 14.01.2020
- Хафтар готовится к очередному наступлению на столицу Ливии - агентство
- 14:32 14.01.2020
- ВС РФ приостановил деятельность "Гражданской инициативы" на 3 месяца
- 14:12 14.01.2020
- Численность польской армии с 2015 года выросла более чем на треть - министр обороны
- 14:00 14.01.2020
- Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит нападения на ПНС в Ливии
- 13:32 14.01.2020
- Ветераны Афганистана хотят равенства льгот с ветеранами ВОВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать