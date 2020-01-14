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НОВОСТИ

Светлана Алексиевич намерена открыть издательство для женщин

17:12 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Светлана Алексиевич планирует открыть издательство для женщин. По словам Нобелевского лауреата по литературе, «мужчины повсюду, а произведения женщин выпускаются очень мало».

Об этом сообщает издание «Наша Нiва». Алексиевич надеется, что новое издательство повлияет на уверенность писательниц и на их желание творить. Известно, что первым авторами, чьи произведения выпустит издательство нобелевского лауреата, станут белорусские писательницы Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.  Говорит Москва

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