Светлана Алексиевич намерена открыть издательство для женщин
17:12 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Светлана Алексиевич планирует открыть издательство для женщин. По словам Нобелевского лауреата по литературе, «мужчины повсюду, а произведения женщин выпускаются очень мало».
Об этом сообщает издание «Наша Нiва». Алексиевич надеется, что новое издательство повлияет на уверенность писательниц и на их желание творить. Известно, что первым авторами, чьи произведения выпустит издательство нобелевского лауреата, станут белорусские писательницы Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина. Говорит Москва
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