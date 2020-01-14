СК РФ предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом. Инициатива главы ведомства Александра Бастрыкина касается депутатов Госдумы и местного самоуправления.

В пример в интервью «Российской газете» он привёл расследование уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, которого подозревают в вымогательстве 64 миллионов рублей.

Александр Бастрыкин отметил, что впервые в новейшей истории следователи провели осмотр дома действующего судьи, и впоследствии суд признал законными действия сотрудников ведомства. Говорит Москва