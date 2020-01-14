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СК РФ предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

18:00 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом. Инициатива главы ведомства Александра Бастрыкина касается депутатов Госдумы и местного самоуправления.

В пример в интервью «Российской газете» он привёл расследование уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, которого подозревают в вымогательстве 64 миллионов рублей.

Александр Бастрыкин отметил, что впервые в новейшей истории следователи провели осмотр дома действующего судьи, и впоследствии суд признал законными действия сотрудников ведомства.  Говорит Москва

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