СК РФ предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
18:00 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом. Инициатива главы ведомства Александра Бастрыкина касается депутатов Госдумы и местного самоуправления.
В пример в интервью «Российской газете» он привёл расследование уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, которого подозревают в вымогательстве 64 миллионов рублей.
Александр Бастрыкин отметил, что впервые в новейшей истории следователи провели осмотр дома действующего судьи, и впоследствии суд признал законными действия сотрудников ведомства. Говорит Москва
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