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Половина россиян считает удачной идею длительных новогодних праздников

20:00 14.01.2020 Источник: Интерфакс

Количество россиян, считающих длительные новогодние и рождественские праздники неудачной идеей, с 2008 года увеличилось более чем в два раза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Социологическое исследование показало, что в настоящее время против длинных новогодних выгодных выступают 33% россиян, хотя 12 лет назад такую позицию занимали только 15%.

Согласно опросу, наибольшая доля противников длительных новогодних праздников приходится на респондентов в возрасте от 60 лет и старше (47%), а также на россиян, оценивающих свое материальное положение как "плохое" (46%).

Между тем половина россиян (51%) считает, что идея длительных новогодних и рождественских праздников весьма удачна. Чаще всего это мнение разделяет молодежь в возрасте 18-24 лет (75%).

По данным ВЦИОМ, за длительные выходные выступают почти две трети сограждан (63%), оценивающих свое материальное положение как очень хорошее или хорошее.

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