Антикоррупционный суд Украины обязал открыть дело по фактам, в контексте которых упомянуты Порошенко и Байден

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата государственной власти в стране и коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, экс- президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице- президента США Джозефа Байдена. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", - написал он на своей странице в "Фейсбуке". При этом Кузьмин упомянул и имя Байдена, а также приложил соответствующую копию постановления суда.