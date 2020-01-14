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Антикоррупционный суд Украины обязал открыть дело по фактам, в контексте которых упомянуты Порошенко и Байден

19:20 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата государственной власти в стране и коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, экс- президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице- президента США Джозефа Байдена. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", - написал он на своей странице в "Фейсбуке". При этом Кузьмин упомянул и имя Байдена, а также приложил соответствующую копию постановления суда.

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