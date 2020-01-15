Эспер отказался пояснять о каких конкретно угрозах со стороны Сулеймани известно
07:30 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Марк Эспер отказался во вторник отвечать на вопрос о том, против какого конкретно количества американских посольств готовил вылазки иранский генерал Касем Сулеймани.
"Нет. Послушайте, на прошлой неделе я много говорил об Иране, мне больше нечего добавить к этому", - сказал глава оборонного ведомства на совместной пресс-конференции в Пентагоне с министром обороны Японии Таро Коно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США. В воскресенье Эспер подчеркнул, что не обладает данными по этому вопросу, и не стал подтверждать, что генерал планировал эти нападения. После этого газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники в правительстве сообщила, что Сулеймани планировал вылазки против дипломатических и военных объектов США, однако американская разведка не обладала конкретной информации о том, когда и где может произойти нападение.
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