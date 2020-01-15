В США 40 человек пострадали из-за сброса авиатоплива на школьные площадки
09:05 15.01.2020 Источник: Газета.Ru
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.
Как стало известно, инцидент произошел во вторник, 14 января, в районе города Кудахи на юго-востоке округа Лос-Анджелес. По имеющейся информации, горючее попало на школьные площадки. Отмечается, что у пострадавших были выявлены проблемы с дыханием и небольшое раздражение кожи.
В свою очередь в авиакомпании сообщили, что самолет направлялся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Там уточнили, что перед посадкой воздушное судно должно было осуществить аварийный сброс топлива. Газета.Ru
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