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В США 40 человек пострадали из-за сброса авиатоплива на школьные площадки

09:05 15.01.2020 Источник: Газета.Ru

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Как стало известно, инцидент произошел во вторник, 14 января, в районе города Кудахи на юго-востоке округа Лос-Анджелес. По имеющейся информации, горючее попало на школьные площадки. Отмечается, что у пострадавших были выявлены проблемы с дыханием и небольшое раздражение кожи.

В свою очередь в авиакомпании сообщили, что самолет направлялся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Там уточнили, что перед посадкой воздушное судно должно было осуществить аварийный сброс топлива.  Газета.Ru

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