Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
10:32 15.01.2020 Источник: Газета.Ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, результатом их деятельности стало то, что ряд россиян теперь находится в неприглядном финансовом положении. «Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России», – заявил Жириновский. Он заявил, что из-за них россияне попали «в кабалу».
По мнению парламентария, необходимо списать все 40 млрд рублей долгов россиян. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 15.01.2020
- Мятеж спецслужб в Судане подавила армия
- 10:05 15.01.2020
- РФ заняла второе место среди самых могущественных стран по версии US News & World Report
- 10:00 15.01.2020
- Спикер парламента Ливии сообщил об окончании перемирия
- 09:32 15.01.2020
- Минфин поддержал создание в РФ института частных приставов
- 09:20 15.01.2020
- В порту Махачкалы загорелся танкер из Ирана
- 09:05 15.01.2020
- В США 40 человек пострадали из-за сброса авиатоплива на школьные площадки
- 09:00 15.01.2020
- Лавров рассказал о дедолларизации в российской экономике
- 08:50 15.01.2020
- Военная помощь Ираку может сократиться на 250 млн долларов из-за вывода войск США - СМИ
- 08:30 15.01.2020
- Картина Рубенса найденная в Свердловской области пройдет экспертизу в Москве
- 08:10 15.01.2020
- Пошлины на товары из КНР могут отменить, если торговая сделка достигнет второй фазы - Минфин США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать