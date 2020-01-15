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НОВОСТИ

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

10:32 15.01.2020 Источник: Газета.Ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, результатом их деятельности стало то, что ряд россиян теперь находится в неприглядном финансовом положении. «Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России», – заявил Жириновский. Он заявил, что из-за них россияне попали «в кабалу».

По мнению парламентария, необходимо списать все 40 млрд рублей долгов россиян.  Газета.Ru

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