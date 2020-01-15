США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки российских систем С-400
11:00 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
"Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок", - сказал он.
Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на иракских законодателей сообщила о том, что власти Ирака рассматривают возможность приобретения у России ЗРС С-400 и проводят соответствующие консультации с Москвой. По словам законодателей, власти Ирака решили активизировать консультации в связи с возможностью вывода американских войск из страны. По версии источников издания, российские официальные лица ранее предлагали Ираку купить указанные комплексы.
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