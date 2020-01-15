Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет. Его речь транслировало в среду государственное телевидение Ирана.

"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент.