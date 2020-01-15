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Матвиенко рассчитывает, что предложенные Путиным поправки внесут в конституцию в 2020 г.

15:12 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки внесения в Конституцию РФ поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, называть пока рано, но хотелось бы сделать это в 2020 году, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Учитывая такую фундаментальность предложений по изменению конституции, это потребует времени на подготовку соответствующих законопроектов, на их обсуждение. Тем более президент предложил вариант голосования граждан за эти изменения. Никто сейчас точно не назовет [сроки внесения изменений в конституцию], хотелось бы, конечно, реализовать все в этом году, как можно раньше", - сказала Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос.

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