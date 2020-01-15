Из сейфа посольства Малайзии в Москве пропали 2 млн рублей - СМИ
16:00 15.01.2020
Из сейфа посольства Малайзии в Москве пропали 2 млн рублей. Как стало известно РЕН ТВ, деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам посольства.
Инцидент произошел в здании дипмиссии на Мосфильмовской улице.
НОВОСТИ
- 17:00 15.01.2020
- Путин поручил членам правительства исполнять обязанности до формирования нового состава
- 16:47 15.01.2020
- Путин намерен ввести должность зампредседателя СБ РФ и назначить на этот пост Медведева
- 16:41 15.01.2020
- Правительство России подало в отставку
- 16:32 15.01.2020
- По поправкам в Конституцию будет голосование, а не референдум - Песков
- 16:12 15.01.2020
- Женщина впервые заняла высокопоставленный пост в Ватикане
- 15:32 15.01.2020
- Российская сторона пообещала сделать все возможное для прекращения огня в Ливии - министр обороны Турции
- 15:12 15.01.2020
- Матвиенко рассчитывает, что предложенные Путиным поправки внесут в конституцию в 2020 г.
- 15:00 15.01.2020
- В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"
- 14:32 15.01.2020
- ЦИК готов организовать референдум по поправкам в Конституцию в любой момент - Памфилова
- 14:12 15.01.2020
- На выполнение мер, заявленных Путиным в послании, нужно 400-500 млрд руб. в год - Кудрин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать