В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

12:32 Источник: Эхо Москвы

В американском штате Джорджия заключенного помиловали за несколько часов до казни. 58-летний Джимми Медерс был приговорен в 1989 году к высшей мере наказания за убийство и ограбление. Ему должны были сделать смертельную инъекцию. Однако в итоге это наказание заменили на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение.

В постановлении комиссии отмечается, что Медерс до совершения преступления не был уличен в нарушении закона. Эхо Москвы