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НОВОСТИ

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

12:32 17.01.2020 Источник: Эхо Москвы

В американском штате Джорджия заключенного помиловали за несколько часов до казни. 58-летний Джимми Медерс был приговорен в 1989 году к высшей мере наказания за убийство и ограбление. Ему должны были сделать смертельную инъекцию. Однако в итоге это наказание заменили на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение.

В постановлении комиссии отмечается, что Медерс до совершения преступления не был уличен в нарушении закона.  Эхо Москвы

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