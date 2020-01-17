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Зеленский потребовал найти причастных к прослушке премьер-министра

16:00 17.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский потребовал найти причастных к прослушке премьер-министра. Президент Украины дал правоохранительным органам две недели, чтобы установить имена тех, кто записывал разговоры Алексея Гончарука.

«Несанкционированного прослушивания и фиксирования разговоров не должно быть в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», — говорится в заявлении Зеленского.

Ранее в украинских СМИ появилась аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту. Мужчина с голосом, похожим на Гончарука, говорит о «примитивных представлениях президента в экономике». После скандала премьер-министр написал заявление об отставке. Как пояснил сам Гончарук, он это сделал, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту».  Говорит Москва

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