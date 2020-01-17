17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ученик московской школы разбил голову учительнице на уроке. Как сообщается на сайте столичного управления СКР, инцидент произошёл на юго-западе города.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, педагогу не понравилось, что восьмиклассник слушал музыку на уроке. Женщина выдернула наушник и случайно порвала провод. Подросток разозлился, несколько раз ударил 61-летнюю учительницу по голове, а затем устроил погром в классе.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. О школьнике известно, что он состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Говорит Москва