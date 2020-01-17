Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
18:15 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, что обычно происходит перед финансовым кризисом. С таким предупреждением выступила в пятницу директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время презентации исследования "Финансовые услуги и неравенство" в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.
Она подчеркнула, что за последние два столетия "отмечается рост неравенства внутри многих стран". "В чем- то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы - технологии и интеграция - сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе, - отметила руководитель МВФ. - Мы знаем, что чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран. Оно подрывает доверие внутри общества и доверие к его институтам. Оно может разжигать популизм и вызывать политические потрясения".
НОВОСТИ
- 18:56 17.01.2020
- Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
- 18:20 17.01.2020
- Новый состав правительства РФ будет известен к началу следующей недели - СМИ
- 17:40 17.01.2020
- Мишустин назначил замглавы ФНС Даниила Егорова руководителем службы - распоряжение
- 17:38 17.01.2020
- В первый день Ассамблея "Здоровая Москва" приняла 20000 человек
- 17:30 17.01.2020
- Лучшие проекты в здравоохранении названы на ассамблее "Здоровая Москва"
- 17:20 17.01.2020
- На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения
- 17:12 17.01.2020
- ЕР отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование
- 17:00 17.01.2020
- Ученик московской школы разбил голову учительнице
- 16:32 17.01.2020
- Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
- 16:12 17.01.2020
- Мишустин и Медведев больше часа общались сегодня в Белом доме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать