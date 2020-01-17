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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире

18:15 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, что обычно происходит перед финансовым кризисом. С таким предупреждением выступила в пятницу директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время презентации исследования "Финансовые услуги и неравенство" в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что за последние два столетия "отмечается рост неравенства внутри многих стран". "В чем- то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы - технологии и интеграция - сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе, - отметила руководитель МВФ. - Мы знаем, что чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран. Оно подрывает доверие внутри общества и доверие к его институтам. Оно может разжигать популизм и вызывать политические потрясения".

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