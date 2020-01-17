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Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

18:56 17.01.2020

Московские власти согласовали проведение митинга на проспекта Академика Сахарова 1 февраля. По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, организаторы предполагают,дчто на акцию придут до 10 тыс. человек.
Митинг будет проходить на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив д. 9.

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