Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
18:56 17.01.2020
Московские власти согласовали проведение митинга на проспекта Академика Сахарова 1 февраля. По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, организаторы предполагают,дчто на акцию придут до 10 тыс. человек.
Митинг будет проходить на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив д. 9.
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