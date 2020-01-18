Депутат предложил лишать преступников гонораров за мемуары

12:00

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров. Письмо парламентария в адрес генпрокурора Юрия Чайки есть в распоряжении RT.

Поводом для указанной инициативы послужила информация ряда СМИ о том, что обвиняемый в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов намерен написать мемуары-исповедь.

Гонорары за мемуары и другие подобные произведения ставших известными заключённых Сухарев предлагает конфисковывать и направлять на выплату компенсации пострадавшим от совершённых преступлений.