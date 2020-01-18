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Польша заявила права на ряд принадлежащих РФ предметов искусства

19:30 18.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польша заявила права на ряд предметов искусства в России. «Подразделения НКВД реквизировали многие шедевры, и в результате деятельности СССР пострадала польская культура», — говорится в официальном Twitter министерства иностранных дел страны.

Там уточнили, что в список включены «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.

Накануне в России отметили 75-летие освобождения Варшавы от нацистов. Польша на официальном уровне этого не сделала, заявив, что красноармейцы не освобождали столицу страны от фашизма, а вновь её оккупировали.  Говорит Москва

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