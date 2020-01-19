"Плюсовая" зима продолжится в Москве в воскресенье и в течение недели

08:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода преимущественно без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дневная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь 20 января в Москве сохранится такая же температура, местами ожидаются небольшие осадки. Синоптики прогнозируют западный ветер скоростью 5-10 м/ с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.

"Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут минус 1 - минус 6, дневная температура там тоже 0 - минус 2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки", - сообщил он.Вильфанд отметил, что земля за это время покроется снегом, а также вполне вероятны метели в связи с усилением ветра. Однако радоваться снегу москвичам придется недолго - к выходным температура вновь повысится.