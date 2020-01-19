0
0
65
НОВОСТИ

Эрдоган: Агрессивному поведению Хафтара должен быть положен конец

16:15 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы заставить командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара отказаться от "своего агрессивного поведения".

"Хафтар не подписал соглашение, что показывает нам, что он не является сторонником мирного процесса, а стремится к военному разрешению конфликта", - заявил Эрдоган, отрывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам турецкого президента, для обеспечения в Ливии мира и спокойствия на берлинской конференции необходимо обеспечить перемирие и найти политическое решение вопроса, а для этого необходимо, "чтобы агрессивному поведению Хафтара был положен конец".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:38 19.01.2020
Президент России прибыл на конференцию по Ливии в Ведомство Федерального канцлера ФРГ
0
70
16:00 19.01.2020
Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов
0
133
15:15 19.01.2020
В центре Москвы проходит шествие в память Бабуровой и Маркелова
0
193
14:30 19.01.2020
Самописцы с украинского "Боинга" пока остаются в Иране
0
230
13:53 19.01.2020
Глава Чувашии рассказал, что нужно делать с "отдельными" журналистами
0
277
13:30 19.01.2020
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
0
296
13:12 19.01.2020
Медведев назвал некоторые причины отставки правительства
0
332
12:55 19.01.2020
В Киеве прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами
0
309
11:30 19.01.2020
Явлинский: Партия "Яблоко" приступает к подготовке альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ
0
406
11:00 19.01.2020
МИД ФРГ: Угрозы и военные акции в отношении Ирана ничего изменили
0
417

Возврат к списку