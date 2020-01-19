Эрдоган: Агрессивному поведению Хафтара должен быть положен конец

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы заставить командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара отказаться от "своего агрессивного поведения".

"Хафтар не подписал соглашение, что показывает нам, что он не является сторонником мирного процесса, а стремится к военному разрешению конфликта", - заявил Эрдоган, отрывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам турецкого президента, для обеспечения в Ливии мира и спокойствия на берлинской конференции необходимо обеспечить перемирие и найти политическое решение вопроса, а для этого необходимо, "чтобы агрессивному поведению Хафтара был положен конец".