Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства - Песков
14:32 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не представил президенту России Владимиру Путину новый состав правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что установленный законом срок, в который новый глава кабмина должен представить президенту эту информацию, еще не истек.
"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек", - сказал он. Песков добавил, что соответствующий доклад будет представлен главе государства "в течение конституционного срока".
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