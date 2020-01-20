0
0
118
НОВОСТИ

Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства - Песков

14:32 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не представил президенту России Владимиру Путину новый состав правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что установленный законом срок, в который новый глава кабмина должен представить президенту эту информацию, еще не истек.

"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек", - сказал он. Песков добавил, что соответствующий доклад будет представлен главе государства "в течение конституционного срока".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 20.01.2020
Россиянам могут разрешить приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт госуслуг
0
55
15:12 20.01.2020
Песков призвал "трезво оценивать" источники, пишущие о досрочных выборах в Думу
0
80
15:00 20.01.2020
Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарем Роскомнадзора
0
114
14:12 20.01.2020
Экс-министр Улюкаев получил предупреждение за то, что сидел на кровати в неположенное время - СМИ
0
156
14:00 20.01.2020
Украинские силовики проводят спецоперацию с применением военной техники в Херсоне
0
255
13:44 20.01.2020
Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить вместо него Краснова
0
234
13:32 20.01.2020
Экономическое неравенство вышло из-под контроля - Oxfam
0
207
13:25 20.01.2020
В Ростове на торги с большой скидкой выставили иконы и церковную утварь
0
190
13:20 20.01.2020
Китай запретит одноразовые пластиковые трубочки и неразлагаемые пакеты
0
186
13:05 20.01.2020
Судьбу Ливии не должны решать только Турция и Россия, считает премьер Италии
0
205

Возврат к списку