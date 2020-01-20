Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не представил президенту России Владимиру Путину новый состав правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что установленный законом срок, в который новый глава кабмина должен представить президенту эту информацию, еще не истек.

"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек", - сказал он. Песков добавил, что соответствующий доклад будет представлен главе государства "в течение конституционного срока".