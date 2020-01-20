Решений о форме и времени голосования по изменениям в конституцию нет - Песков
16:00 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решений о форме и времени голосования по изменениям в конституцию нет, они будут оформлены по итогам работы конституционной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Юридически это голосование, форма и время будут оформлены уже оформлены в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано, или в виде одной из статей закона об этих изменениях - пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - заявил Песков.
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