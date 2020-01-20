0
0
113
НОВОСТИ

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за резонансные высказывания в адрес СМИ

16:12 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свою фразу, касающуюся действий работников СМИ, которая вызвала широкий общественный резонанс. Об этом в понедельник сообщается на портале органов власти Чувашской Республики.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв. По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - цитирует Игнатьева пресс-служба администрации главы Чувашии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 20.01.2020
Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу
0
39
17:00 20.01.2020
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ
0
57
16:32 20.01.2020
Жительница Тулы обнаружила у себя дома крупную змею
0
117
16:00 20.01.2020
Решений о форме и времени голосования по изменениям в конституцию нет - Песков
0
129
15:32 20.01.2020
Россиянам могут разрешить приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт госуслуг
0
170
15:12 20.01.2020
Песков призвал "трезво оценивать" источники, пишущие о досрочных выборах в Думу
0
188
15:00 20.01.2020
Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарем Роскомнадзора
0
235
14:32 20.01.2020
Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства - Песков
0
256
14:12 20.01.2020
Экс-министр Улюкаев получил предупреждение за то, что сидел на кровати в неположенное время - СМИ
0
248
14:00 20.01.2020
Украинские силовики проводят спецоперацию с применением военной техники в Херсоне
0
431

Возврат к списку