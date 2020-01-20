Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за резонансные высказывания в адрес СМИ
16:12 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свою фразу, касающуюся действий работников СМИ, которая вызвала широкий общественный резонанс. Об этом в понедельник сообщается на портале органов власти Чувашской Республики.
Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв. По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.
"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - цитирует Игнатьева пресс-служба администрации главы Чувашии.
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