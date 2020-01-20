17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы.

"Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии [Андрей] Клишас, [Павел] Крашенинников и [Талия] Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.