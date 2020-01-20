Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу
17:12 20.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Глава Чечни опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
«Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской республики. Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике», — заявил он. Это произошло на совещании в Доме правительства в Грозном.
Кадыров также сказал, что ему не предлагали другой должности.
Информация о том, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни и стать полпредом президента в арабских странах ранее появлялась в СМИ. Эхо Москвы
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