Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу

17:12 Источник: Эхо Москвы

Глава Чечни опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.

«Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской республики. Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике», — заявил он. Это произошло на совещании в Доме правительства в Грозном.

Кадыров также сказал, что ему не предлагали другой должности.

Информация о том, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни и стать полпредом президента в арабских странах ранее появлялась в СМИ. Эхо Москвы