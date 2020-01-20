Украина: По делу об убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские правоохранительные органы задержали в понедельник по делу об убийстве гражданской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского - бывшего помощника депутата Верховной рады прошлого созыва от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Об этом сообщило в понедельник агентство УНИАН.

В свою очередь издание "Украинская правда" сообщает со ссылкой на собственные информированные источники, что офис генпрокурора и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева, его бывшего заместителя Евгения Рищука и других лиц в связи с расследованием дела об убийстве Гандзюк.

Как сообщают украинские СМИ, операция в Херсоне проводилась с привлечением бронетранспортеров и сил Национальной гвардии. Местные жители в социальных сетях распространяли фото с большим количеством полиции и военной техникой на улицах Херсона. Национальная полиция Херсонской области призвала жителей "сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам".