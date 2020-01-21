В Красноярском крае задержан глава регионального отделения ПФР - источник
13:32 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Денис Майборода задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Да, он задержан. Работает Следственный комитет", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причины задержания.
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