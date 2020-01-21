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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что РФ не дает согласия на поставку нефти в Белоруссию из Казахстана

14:12 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставку нефти в республику из Казахстана. Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно - наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - цитирует главу государства агентство БелТА.

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