Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан.



Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.

