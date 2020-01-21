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Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО - Песков

16:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан.

Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.

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