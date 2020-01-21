Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО - Песков
16:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан.
Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.
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