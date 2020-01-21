Супруги в США прожили вместе 65 лет и умерли в один день
16:32 21.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день. Джек и Харриэт Моррисон скончались с разницей в несколько часов. По данным американской прессы, их кровати в доме престарелых стояли рядом. Супруги могли держаться за руки.
Джек и Харриэт познакомились в 50-е годы. Они вырастили двух сыновей. В дом престарелых они попали по состоянию здоровья. Им было 86 и 83 года. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:40 21.01.2020
- В Думе предлагают законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии
- 17:12 21.01.2020
- Заслуженный учитель РФ высказался против предложения ввести понятие "педагогической тайны"
- 17:00 21.01.2020
- Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам - Лукашенко
- 16:12 21.01.2020
- Власти Молдавии хотят разыскать и вернуть в страну беглого олигарха Плахотнюка - президент
- 16:00 21.01.2020
- Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО - Песков
- 15:32 21.01.2020
- Казачий атаман предложил создать "казачью милицию"
- 15:12 21.01.2020
- Предложение направлять на принудительное лечение пьяных нарушителей в Госдуме назвали фейком
- 15:00 21.01.2020
- Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Ухань из-за нового типа коронавируса
- 14:32 21.01.2020
- Касьянов считает, что ключевым принципом при формировании нового правительства будет лояльность Путину
- 14:12 21.01.2020
- Лукашенко заявил, что РФ не дает согласия на поставку нефти в Белоруссию из Казахстана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать