Супруги в США прожили вместе 65 лет и умерли в один день

16:32 Источник: Эхо Москвы

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день. Джек и Харриэт Моррисон скончались с разницей в несколько часов. По данным американской прессы, их кровати в доме престарелых стояли рядом. Супруги могли держаться за руки.

Джек и Харриэт познакомились в 50-е годы. Они вырастили двух сыновей. В дом престарелых они попали по состоянию здоровья. Им было 86 и 83 года. Эхо Москвы