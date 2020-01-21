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Супруги в США прожили вместе 65 лет и умерли в один день

16:32 21.01.2020 Источник: Эхо Москвы

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день. Джек и Харриэт Моррисон скончались с разницей в несколько часов. По данным американской прессы, их кровати в доме престарелых стояли рядом. Супруги могли держаться за руки.

Джек и Харриэт познакомились в 50-е годы. Они вырастили двух сыновей. В дом престарелых они попали по состоянию здоровья. Им было 86 и 83 года.  Эхо Москвы

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