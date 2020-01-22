Командир иранского ополчения "Басидж" убит на юго- западе страны - агентство
11:20 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командир иранского народного ополчения "Басидж" убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов.
Отмечается, что военный был застрелен неизвестными вооруженными людьми у своего дома.
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