Командир иранского ополчения "Басидж" убит на юго- западе страны - агентство

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командир иранского народного ополчения "Басидж" убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов.

Отмечается, что военный был застрелен неизвестными вооруженными людьми у своего дома.