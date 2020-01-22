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В пруду возле дома богатого таиландца нашли множество человеческих костей

14:00 22.01.2020 Источник: Lenta.ru

В пруду возле дома богатого таиландца нашли сотни человеческих костей. Об этом пишет издание Bangkok Post.

В начале января полиция арестовала 40-летнего Апичая Онгвизита (Apichai Ongwisit). Его подозревали в убийстве 22-летней любовницы, которая исчезла летом 2019 года. При обыске могилу с ее останками нашли возле его дома в Бангкоке. Девушку опознали по татуировке на спине.

После этого один из свидетелей рассказал полицейским о телах других жертв убийцы, которые могут быть спрятаны в пруду. Он был знаком с Онгвизитом и узнал о них два года назад, когда они вместе употребляли наркотики. Богач считал, что их невозможно найти, и пообещал знакомому пять тысяч бат (10 тысяч рублей) за каждое тело. Тот принял вызов, вытащил из пруда человеческий череп и чудом сбежал от Онгвизита, который вместо денег достал пистолет и начал стрелять.

В четверг, 16 января, в пруду обнаружили скелет человека, завернутый в одежду и простыни. Он был придавлен ко дну гирями и массивным металлическим предметом. На следующий день дно пруда в течение пяти часов обыскивали 20 водолазов. На расстоянии пяти метров от скелета им удалось обнаружить 288 костей. В полиции не исключали, что под водой скрыты и другие останки, а также иные улики.

Онгвизит признался, что виновен в гибели девушки, тело которой нашли первым. По его словам, он боялся, что она бросит его, поэтому по ночам запирал ее в металлическом ящике. В августе 2019 года он обнаружил, что она задохнулась, и решил спрятать тело.

Следствие проверяет исчезновение нескольких женщин, которые были связаны с Онгвизитом, пишет издание Metro. В их числе его знакомые, любовницы и проститутки, услугами которых он пользовался.

Апичай Онгвизит — сын и наследник предпринимателя Чалермчая Онгвизита (Chalermchai Ongwisit), который владел рынком в Бангкоке. В 1983 году Чалермчая уличили в убийстве и расчленении 15-летней девушки, якобы спланированном его женой, матерью Апичая. Позднее отец Апичая был застрелен, а мать сбежала за границу с его младшей сестрой.  Lenta.Ru

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