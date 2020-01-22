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В рейтинге демократии Россия поднялась до уровня Республики Конго

17:40 22.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия поднялась в рейтинге демократии, составляемом экспертами британской компании Economist Intelligence Unit до уровня Республики Конго. Годом ранее наша страна заметно отставала от этого африканского государства. Россия была на 144 месте, Конго – на 131. Теперь наша страна оказалась на 134 строчке. При расчете эксперты учитывали несколько десятков показателей, в том числе, такие как деятельность властей, политическая культура и гражданские свободы.  Эхо Москвы

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