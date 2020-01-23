Рабочая группа по изменениям в конституцию обсудит идею пересмотреть преамбулу - Клишас

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу к конституции. Мы это отдельно тоже обсудим", - сказал Клишас по итогам заседания рабочей группы.