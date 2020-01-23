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Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме не было - Песков

20:40 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв Холокоста]", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

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