Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме не было - Песков

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв Холокоста]", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.