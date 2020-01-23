Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме не было - Песков
20:40 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв Холокоста]", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.
НОВОСТИ
- 21:20 23.01.2020
- Выполнить программу президента по созданию 25 млн рабочих мест невозможно, заявили в Госдуме
- 20:00 23.01.2020
- Две индийские слонихи в Екатеринбурге отправились "погулять"
- 19:20 23.01.2020
- За чертой бедности живут более 10 млн украинцев
- 18:40 23.01.2020
- Иссахар не стала писать прошение о помиловании - Москалькова
- 18:00 23.01.2020
- Рабочая группа по изменениям в конституцию обсудит идею пересмотреть преамбулу - Клишас
- 17:32 23.01.2020
- Япония обнародовала документ о переговорах насчет Курил с СССР
- 17:12 23.01.2020
- Корпорации США за 10 лет потратили $500 млн на лоббирование интересов в Конгрессе - WP
- 17:00 23.01.2020
- Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН
- 16:32 23.01.2020
- Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг поступить в вуз, прежде чем обсуждать климат
- 16:12 23.01.2020
- Украина является "огромным торговым партнером" для США - Помпео
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать